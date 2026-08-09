Đại học Thái Nguyên vừa công bố điểm chuẩn của các khoa, trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT trong năm 2026.

Điểm chuẩn Trường Y Dược Thái Nguyên:

Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm năm 2026:

Điểm chuẩn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp năm 2026 như sau:

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học năm 2026:

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2026:

Điểm chuẩn Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên năm 2026:

Năm 2026, Đại học Thái Nguyên tuyển sinh hơn 28.000 chỉ tiêu vào các trường, khoa thành viên. Đại học này tuyển sinh theo 8 phương thức, trong đó mỗi đơn vị đào tạo tuyển sinh không quá 5 phương thức.

Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển đợt 1, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17h ngày 21/8.

Bộ GD-ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 21/8.

Những trường không tuyển đủ số lượng xét tuyển trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung. Thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 22/8 đến hết năm 2026.