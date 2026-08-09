Năm nay, điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam dao động từ 16-24,41 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Mức điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 bài thi/môn thi với thang điểm 30 theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm cộng và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có). Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là không điểm. Thí sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm theo quy định.

Nhà trường đưa ra điều kiện phụ đối với thí sinh trúng tuyển ngành ngành Luật và Sư phạm công nghệ là thí sinh phải có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT theo thang điểm 30, không tính điểm cộng là 20 điểm đối với thí sinh ở khu vực 3.

Thí sinh xét tuyển dựa vào học bạ còn phải đáp ứng điều kiện kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12.

Đối với ngành Luật, điểm môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn theo tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu là 6 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2026 cụ thể như sau:

Năm 2026, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển gần 8.300 sinh viên, trong đó phần lớn dành cho chương trình chuẩn. Trường áp dụng 4 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, xét học bạ, xét kết hợp học sinh giỏi THPT và có thành tích vượt trội.