Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn năm 2026. Ngành Toán học lấy cao nhất với 26,35 điểm. Xếp sau đó là Khoa học dữ liệu với 26,06 điểm. Các ngành còn lại đều từ 22 trở lên.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2026 như sau:

Năm 2026, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 2.510 sinh viên. Trường giữ ổn định 6 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế SAT, xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế, xét tuyển theo phương thức khác.

Năm học 2026-2027, học phí dự kiến của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là từ 19,1 đến 40 triệu đồng/năm tùy ngành, tăng khoảng 2 triệu đồng/năm so với năm ngoái.

Năm ngoái, điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ 20,05 đến 26, trong đó cao nhất là ngành Khoa học dữ liệu.