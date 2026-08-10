Mặt bằng điểm chuẩn các ngành kỹ thuật then chốt tại ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2026 đồng loạt tăng từ 0,75 đến 1,62 điểm so với năm 2025.

Cụ thể, nhóm Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử và Viễn thông có điểm chuẩn trung bình đạt 22,87 điểm, tăng 0,76 điểm so với năm ngoái. Điểm chuẩn nhóm Công nghệ kỹ thuật Cơ khí trung bình đạt 23,37 điểm, tăng 0,79 điểm. Nhóm Kỹ thuật Cơ khí và Cơ kỹ thuật đạt trung bình 23,20 điểm, tăng 1,07 điểm.

Nhiều ngành/chương trình đào tạo giữ vững sức hút với những mức điểm chuẩn cao, gồm:

Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa cao nhất với 27,39 điểm, tăng 1,12 điểm;

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử 26,50 điểm, tăng 1,33 điểm;

Robot và Trí tuệ nhân tạo 25,65 điểm, tăng 1,35 điểm;

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 25,14 điểm, tăng 1,21 điểm;

Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Ô tô 25,05 điểm, tăng 1,12 điểm;

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí 24,68 điểm, tăng 0,96 điểm;

Kỹ thuật Cơ khí động lực 23,75 điểm, tăng 1,25 điểm;

Công nghệ kỹ thuật Nhiệt 23,47 điểm và cũng có mức tăng cao nhất (1,62 điểm) so với năm 2025.

Sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: HaUI

Năm 2026, ĐH Công nghiệp Hà Nội tuyển 8.300 chỉ tiêu cho 71 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy (trong đó có 15 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh; 4 chương trình đào tạo mới là Công nghệ sinh học, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Công nghệ vật liệu).

Năm 2026, nhà trường tuyển sinh theo 5 phương thức gồm:

- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

- Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố hoặc có chứng chỉ quốc tế kết hợp với điểm học bạ lớp 10, 11 và 12 theo tổ hợp xét tuyển.

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia Hà Nội.

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2026 của ĐH Bách khoa Hà Nội.

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