Cụ thể, điểm chuẩn của Học viện Tài chính năm 2026 như sau:

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển trên Cổng thông tin: https://hvtc.edu.vn hoặc http://kqmb.hust.edu.vn.

Học viện Tài chính lưu ý, thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT đến 17h ngày 21/8.

Thí sinh thực hiện nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin: https://qlnhaphoc.hvtc.edu.vn theo thông báo và hướng dẫn nhập học của Học viện (thông báo sau). Thí sinh thực hiện tải Giấy báo nhập học (bản điện tử) sau khi đăng ký nhập học trực tuyến thành công trên Cổng thông tin nhập học của Học viện (chi tiết tại thông báo hướng dẫn nhập học trực tuyến trên website: https://hvtc.edu.vn).

Kết thúc thời gian nhập học, thí sinh không xác nhận nhập học trên Cổng của Bộ GD-ĐT và trên Cổng thông tin nhập học của Học viện được xem là từ chối nhập học. Thời gian học tập chính khóa từ ngày 3/9 được thông báo chi tiết trên website của Học viện.

Trường hợp thí sinh có thắc mắc về kết quả xét tuyển đề nghị gửi về email: tuyensinh@hvtc.edu.vn trước 17h ngày 19/8 hoặc liên hệ số hotline tư vấn: 0961.481.086; 0967.684.086.

Năm 2026, Học viện Tài chính tuyển sinh bằng 3 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển kết hợp; Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học viện Tài chính đào tạo 37 chương trình tại Hà Nội; 8 chương trình tại Hưng Yên và 4 chương trình tại TPHCM.

Mức học phí dự kiến của Học viện Tài chính với sinh viên chính quy năm học 2026-2027 như sau:

- Chương trình chuẩn: 25-35 triệu đồng/sinh viên/năm học.

- Chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế: 50-55 triệu đồng/sinh viên/năm học.

- Diện tuyển sinh theo đặt hàng: 33-55 triệu đồng/sinh viên/năm học.