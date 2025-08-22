Học viện Ngoại giao vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT (mã 100); phương thức xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả học tập THPT và chứng chỉ quốc tế đối với các thí sinh học chương trình THPT của Việt Nam (mã 410) và phương thức xét tuyển đối với thí sinh có chứng chỉ A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) hoặc Bằng tú tài quốc tế IB Diploma (mã 415).

Với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động 24,17-26,09 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2025 như sau:

Năm 2025, Học viện Ngoại giao dự kiến tuyển 2.200 chỉ tiêu với 4 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT; Xét tuyển kết hợp điểm học bạ và chứng chỉ quốc tế; Xét tuyển chứng chỉ A-level hoặc bằng tú tài quốc tế IB Diploma; Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Bên cạnh đó, Học viện Ngoại giao dự kiến tăng số lượng tổ hợp xét tuyển, tạo thuận lợi cho thí sinh đăng ký theo thế mạnh. Các tổ hợp xét tuyển vào học viện gồm: A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D14, D15.

Cũng trong năm 2025, mức học phí dự kiến được Học viện Ngoại giao giữ nguyên như năm ngoái, từ 34 đến 45 triệu đồng/năm học.

Trong đó, các ngành Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế Quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế, Kinh doanh quốc tế có mức thu 45 triệu đồng/năm học.

Học phí ngành Châu Á - Thái Bình Dương và ngành Luật thương mại quốc tế lần lượt là 36 triệu đồng và 34 triệu đồng/năm học.