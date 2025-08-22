Điểm chuẩn như sau:

Đối với phương thức xét tuyển tổng hợp gồm tiêu chí về học lực, năng lực khác, hoạt động xã hội, điểm xét tuyển quy về thang điểm 100 được tính theo công thức:

Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên.

Điểm học lực theo thang điểm 100, được tính như sau: Điểm học lực = [Điểm năng lực x 70%] + [Điểm thi tốt nghiệp THPT quy đổi x 20%]+ [Điểm học THPT x 10%].

Thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐH Quốc gia TPHCM 2025: [Điểm năng lực] = [Điểm ĐGNL có hệ số Toán × 2]/15.

Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi = [Tổng điểm thi 3 môn tốt nghiệp THPT trong tổ hợp]/3 × 10. [Điểm học THPT quy đổi] = [Trung bình cộng điểm trung bình lớp 10, 11, 12 các môn trong tổ hợp] × 10.

Thí sinh không có kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM 2025: [Điểm năng lực] = [Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi] × 0,75. [Điểm tốt nghiệp THPT quy đổi] = [Tổng điểm thi 3 môn tốt nghiệp THPT trong tổ hợp]/3 × 10. [Điểm học THPT quy đổi] = [Trung bình cộng điểm trung bình lớp 10, 11, 12 các môn trong tổ hợp] × 10.

>>>Tra cứu điểm chuẩn các trường năm 2025 nhanh<<<