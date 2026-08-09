Theo đó, đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc học bạ bậc THPT: điểm chuẩn là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm cộng, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định chung của Bộ GD-ĐT. Điểm chuẩn áp dụng cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển vào từng ngành/chương trình đào tạo. Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển là bằng 0. Thang điểm áp dụng cho tổ hợp 3 môn xét tuyển là 30 (thang điểm cho mỗi môn xét tuyển là 10).

Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả bài thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, Đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội, kỳ thi SPT của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội hoặc kỳ thi V-SAT, điểm trúng tuyển là tổng điểm bài thi, điểm cộng và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, mức điểm chuẩn của ĐH Phenikaa theo ngành/chương trình đào tạo như sau:

ĐH Phenikaa cho biết sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển và nhập học kèm Hướng dẫn nhập học đến các thí sinh trúng tuyển theo email thí sinh đã cung cấp trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT từ 13h ngày 10/8.

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển trên trang thông tin tuyển sinh của ĐH Phenikaa sau 15h ngày 10/8 theo địa chỉ: http://tuyensinh.phenikaa-uni.edu.vn/tra-cuu-ket-qua-2026.