Trường Đại học Hạ Long năm nay tuyển sinh 22 ngành đại học chính quy, áp dụng các phương thức xét tuyển gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét học bạ THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ. Riêng Sư phạm Âm nhạc xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu.

Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm trúng tuyển tại Trường Đại học Hạ Long dao động từ 15,00 đến 25,30 điểm. Trong đó, các ngành có mức điểm cao nổi bật gồm: Sư phạm Toán học 25,30 điểm; Sư phạm Khoa học tự nhiên 24,00 điểm; Sư phạm Tin học 22,76 điểm; Ngôn ngữ Trung Quốc 20,00 điểm; Văn học (Văn báo chí truyền thông) 18,00 điểm.

Đối với xét học bạ THPT, các ngành có áp dụng phương thức này có mức điểm từ 18,00 đến 22,00 điểm; cao nhất là Ngôn ngữ Trung Quốc 22,00 điểm, tiếp đến Văn học 21,50 điểm, Quản lý văn hóa 20,50 điểm, Ngôn ngữ Anh 20,00 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Hạ Long năm 2026:

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh công bố điểm đối với 12 ngành đào tạo. Mức điểm được áp dụng đồng đều cho cả 12 ngành theo từng phương thức, cụ thể: 15,00 điểm đối với điểm thi THPT năm 2026; 18,00 điểm đối với kết quả học tập cấp THPT; 17,00 điểm đối với phương thức kết hợp; 54,0 điểm HSA và 38,92 điểm TSA.

Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh năm 2026: