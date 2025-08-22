Năm nay, điểm chuẩn vào Trường Đại học Mở Hà Nội dao động 17,03 - 25,17. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Công nghệ sinh học.

Điểm trúng tuyển này đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng (nếu có). Thí sinh có điểm xét tuyển đạt từ mức điểm trúng tuyển trở lên thuộc diện trúng tuyển. Tiêu chí phụ chỉ áp dụng đối với những thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển, những thí sinh có điểm xét tuyển lớn hơn điểm trúng tuyển không áp dụng tiêu chí phụ.

Điểm chuẩn Trường Đại học Mở Hà Nội năm 2025 như sau:

Trường Đại học Mở Hà Nội năm nay tuyển 4.140 sinh viên theo các phương thức: Xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, sử dụng điểm thi đánh giá năng lực và tư duy, kết hợp điểm thi hoặc học bạ với thi năng khiếu, xét tuyển dự bị đại học.

Học phí dự kiến năm học tới là 644.000-723.000 đồng một tín chỉ chuyên ngành.

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường là từ 17 đến 26,12 với những ngành lấy theo thang điểm 20 và từ 22,5 đến 33,19 với các ngành thang 40.