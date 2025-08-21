Bộ GD-ĐT đang trong quá trình xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) của thí sinh trên hệ thống. Sau phiên lọc ảo gần nhất, Học viện Phụ nữ Việt Nam cho hay điểm chuẩn vào các ngành tại học viện có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Mức điểm chuẩn đề xuất trải rộng từ trên 21 đến gần 27 điểm.

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký vào Học viện Phụ nữ Việt Nam tăng so với năm 2024, với hơn 2.800 nguyện vọng 1, gần 4.400 nguyện vọng 2 và 5.300 nguyện vọng 3.

Các ngành thu hút nhiều thí sinh gồm: Truyền thông đa phương tiện, Marketing, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tâm lý học, Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh… Trong đó, Truyền thông đa phương tiện và Marketing là hai ngành dẫn đầu về số lượng nguyện vọng.

Học sinh Hà Nội thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Thạch Thảo

TS Nguyễn Phi Long, Trưởng phòng đào tạo, Học viện Phụ nữ Việt Nam cho hay, quá trình lọc ảo đang được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố thay đổi như phổ điểm thi thấp hơn năm trước và số lượng thí sinh đăng ký đông, điểm chuẩn dự báo sẽ tương đương hoặc tăng nhẹ tùy từng ngành và phương thức xét tuyển sau quy đổi điểm.

Cụ thể, nhóm ngành Truyền thông đa phương tiện, Luật tiếp tục giữ vị trí trong nhóm điểm chuẩn cao, có thể tăng nhẹ 1-2 điểm so với năm 2024.

Nhóm ngành Kinh tế, Quản trị, Marketing cũng chiếm ưu thế lớn với lượng nguyện vọng cao và điểm chuẩn dự kiến ở mức khá cao.

Tương tự, đối với phương thức xét học bạ, điểm chuẩn các ngành “hot” ở những năm trước có thể tăng nhẹ trong khoảng 1-2 điểm.

“Tuy nhiên, kết quả chính thức cần đợi phiên lọc ảo cuối cùng”, ông Long nói.

Cũng theo đại diện Học viện Phụ nữ Việt Nam, sau phiên lọc ảo gần nhất, tỷ lệ thí sinh tạm trúng tuyển tại Học viện dao động từ khoảng 65% đến vượt 100% chỉ tiêu. Những ngành “hot” như Truyền thông đa phương tiện, Quản trị kinh doanh, Marketing hay Tâm lý học… đã gần như chạm ngưỡng chỉ tiêu, trong khi một số ngành vẫn còn dư địa, tạo thêm cơ hội cho thí sinh ở phiên lọc ảo cuối.

Năm 2024, điểm chuẩn vào Học viện Phụ nữ Việt Nam theo hình thức xét học bạ dao động 19-26,5 điểm; theo hình thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 15,5-26 điểm. Ngành Truyền thông đa phương tiện luôn có mức điểm chuẩn cao nhất tại trường này.