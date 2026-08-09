Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng (nếu có). Thí sinh có điểm xét tuyển từ mức điểm trúng tuyển trở lên được xác định trúng tuyển. Tiêu chí phụ chỉ được áp dụng đối với thí sinh có điểm xét tuyển đúng bằng điểm trúng tuyển; thí sinh có điểm xét tuyển cao hơn không phải áp dụng tiêu chí phụ.

Điểm chuẩn Trường Đại học Mở Hà Nội năm 2026 như sau:

Năm 2026, Trường Đại học Mở Hà Nội tuyển khoảng 4.255 sinh viên theo các phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm học bạ THPT, xét điểm thi đánh giá tư duy (TSA) và đánh giá năng lực (HSA), xét tuyển thẳng, xét kết hợp với môn năng khiếu vẽ đối với các ngành: Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Thời trang, Kiến trúc.

Năm ngoái, điểm chuẩn vào Trường Đại học Mở Hà Nội với nhóm ngành Luật lấy cao nhất, mức 23,17-25,17, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Một ngành khác có điểm chuẩn trên 24 là Ngôn ngữ Trung Quốc. Đa số các ngành còn lại lấy 18-23 điểm.