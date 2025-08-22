Dưới đây là những cách tra cứu điểm chuẩn đại học, cao đẳng năm 2025 mà thí sinh có thể thực hiện để cập nhật nhanh và chính xác nhất.
Điểm chuẩn xét từ điểm thi tốt nghiệp dao động từ 15 đến 24. Ngành Tâm lý học có điểm chuẩn cao nhất là 24. Nhiều ngành có điểm chuẩn từ 15 đến 20.
Với phương thức xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, điểm chuẩn cao nhất là 870, vẫn thuộc ngành Tâm lý học.
Điểm chuẩn Trường Đại học Mở TPHCM cụ thể như sau:
Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Mở TPHCM từ 16 đến 24,75 điểm. Ngành Luật và Luật kinh tế có điểm chuẩn 24,75 cao nhất trường. Ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có điểm chuẩn thấp nhất với 16 điểm.
Sau khi kết thúc quá trình lọc ảo vào 12h30 hôm nay 22/8, các trường đại học có thể công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển năm 2025. Thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn các trường trên VietNamNet.