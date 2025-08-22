Điểm chuẩn xét từ điểm thi tốt nghiệp dao động từ 15 đến 24. Ngành Tâm lý học có điểm chuẩn cao nhất là 24. Nhiều ngành có điểm chuẩn từ 15 đến 20.

Với phương thức xét tuyển từ kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, điểm chuẩn cao nhất là 870, vẫn thuộc ngành Tâm lý học.

Điểm chuẩn Trường Đại học Mở TPHCM cụ thể như sau:

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Mở TPHCM từ 16 đến 24,75 điểm. Ngành Luật và Luật kinh tế có điểm chuẩn 24,75 cao nhất trường. Ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng có điểm chuẩn thấp nhất với 16 điểm.