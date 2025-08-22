Theo đó, điểm chuẩn dự kiến xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp dao động từ 17 đến 24,5. Những ngành dự kiến có điểm chuẩn trên 23 như: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kinh Doanh Quốc tế, Thương mại điện tử, Tài chính Ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Công nghệ thông tin, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thực phẩm, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Các ngành dự kiến có điểm chuẩn từ 20 đến <23 như: Ngôn ngữ Trung Quốc, Khoa học chế biến món ăn, Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Khoa học dữ liệu, Kế toán, Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, An toàn thông tin, Kế toán, Công nghệ tài chính, Quản trị kinh doanh thực phẩm. Các ngành còn lại dự kiến điểm chuẩn từ 17 đến < 20.

Đối với phương án xét tuyển từ học bạ, dự kiến điểm chuẩn dao động từ 21 đến 26,5. Theo đó, những ngành có điểm chuẩn dự kiến trên 25 như: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Những ngành dự kiến có điểm chuẩn từ 22 đến <25 như: Khoa học chế biến món ăn, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kế toán, Công nghệ tài chính, Quản trị kinh doanh thực phẩm, Quản trị kinh doanh. Các ngành còn lại dự kiến điểm chuẩn từ 21 đến <22.

Đối với phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM, điểm chuẩn dự kiến từ 607 đến 800. Trong đó dự kiến ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất. Các ngành khác có điểm chuẩn tương đối cao như: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Công nghệ thông tin, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành…

Đối với phương thức xét tuyển đánh giá năng lực chuyên biệt, điểm chuẩn dự kiến từ 20,25 đến 26,25. Dự kiến những ngành có điểm chuẩn trên 25 như: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Năm 2025, Trường Đại học Công Thương TPHCM tuyển 8.300 chỉ tiêu nhưng lại nhận tới 178.294 nguyện vọng, trong đó chỉ có 13.308 nguyện vọng 1; 16.359 nguyện vọng 2; 17.192 nguyện vọng 3. Đáng chú ý, có tới 41.307 thí sinh đăng ký từ 10 nguyện vọng trở lên. Nguyện vọng cao nhất đăng ký vào trường là thứ 132 ngành Quản trị kinh doanh với điểm xét tuyển là 20.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh cho hay số nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường năm nay tăng kỷ lục (gấp gần 2,5 lần so với năm ngoái). Nguyên nhân chính là không còn xét tuyển sớm, mọi phương thức được thực hiện đồng thời trong đợt 1. Trong khi đó, năm trước, những thí sinh xét tuyển sớm chỉ đăng ký lại nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống nếu không muốn đăng ký thêm nguyện vọng khác. Do vậy, năm nay thí sinh có xu hướng đăng ký nhiều nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển, dẫn tới tình trạng tăng số lượng đăng ký vào các trường.

Dù số thí sinh và nguyện vọng đăng ký tăng, tuy nhiên, theo ông Sơn điểm, chuẩn ít biến động. Lý do là phổ điểm thi tốt nghiệp THPT nhiều môn giảm, đặc biệt là các môn thuộc tổ hợp B00 (Toán - Hóa - Sinh) vốn được sử dụng để xét tuyển nhiều ngành của trường. Chưa kể, dữ liệu xét tuyển của trường cho thấy, nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển có mức điểm không cao. Năm ngoái, phần lớn thí sinh đăng ký xét tuyển có điểm từ 17 đến 24; năm nay mức điểm trung bình thấp hơn.