Điểm chuẩn Trường ĐH Xây dựng Hà Nội năm 2025 cụ thể như sau:

Đại học Xây dựng Hà Nội năm nay tuyển 4.700 sinh viên bằng các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ ba năm theo tổ hợp, điểm kỳ thi riêng do các trường tổ chức, xét chứng chỉ quốc tế, tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo đề án của trường, quy chế của Bộ GD-ĐT.

Học phí Đại học Xây dựng Hà Nội với khóa tuyển sinh năm 2025-2026 trung bình là 18,5 triệu đồng/năm học với chương trình chuẩn. Với các chương trình chất lượng cao, quốc tế, học phí cao hơn, có chương trình là khoảng 37 triệu đồng một năm.