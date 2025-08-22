Năm nay, điểm chuẩn vào Trường Đại học Y Dược Hải Phòng dao động 19,35 - 25,33. Điểm trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng và điểm thưởng.

Điểm trúng tuyển là điểm đã quy đổi tương đương giữa 2 phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và xét học bạ THPT.

Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2025 như sau:

Đối với các thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho biết sẽ xét trúng tuyển dựa trên tiêu chí ưu tiên thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cao hơn, cụ thể theo thứ tự như sau: Điểm môn Toán học, Điểm môn Hóa học.

Trường hợp sau khi xét tiêu chí phụ nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu tuyển sinh thì trường ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển cao hơn.

Thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cần xác nhận nhập học chậm nhất 17h ngày 30/8 trên cổng thông tin của Bộ GD-ĐT.