Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) vừa công bố điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025.

Theo đó, điểm chuẩn với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 15-30. Hai ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung Quốc cùng có điểm chuẩn tuyệt đối. Trong đó, ngành Sư phạm tiếng Anh sử dụng tiêu chí phụ là điểm môn tiếng Anh tối thiểu 9,5 và môn Ngữ văn tối thiểu 8,5. Với ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc, điểm môn Ngoại ngữ phải đạt 10.

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế năm 2025 như sau:

Trước đó, hai học viện có ngành cùng đạt ngưỡng 30 là Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Quân y. Cụ thể, với thí sinh nữ, ngành Quan hệ quốc tế của Học viện Khoa học Quân sự và ngành Y khoa khu vực miền Bắc của Học viện Quân y cùng có mức điểm chuẩn tuyệt đối 30/30.