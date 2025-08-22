Các ngành còn lại của Trường Đại Học Y Dược Thái Bình dao động 17-19,5 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại Học Y Dược Thái Bình năm 2025 như sau:

Năm 2025, Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển 1.430 sinh viên bằng 3 phương thức: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thẳng; xét thí sinh dự bị đại học.

Theo công bố, học phí Trường Đại học Y Dược Thái Bình dự kiến là 55,5 triệu đồng/năm học với các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học. Các ngành Y học dự phòng Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng có mức học phí là 42 triệu đồng/năm học.

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường dao động 19,15-26,17 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, trong đó cao nhất là ngành Y khoa.