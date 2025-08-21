Năm nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tuyển 4.455 chỉ tiêu. Trong khi đó có 60.849 nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường. Số nguyện vọng này tăng gấp 2 lần so với năm ngoái, do nhà trường mở thêm ngành học mới.

Sau nhiều lần lọc ảo, dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tăng so với năm ngoái. Trong đó ngành Khoa học Máy tính chương trình tiên tiến tiếp tục đứng đầu trường. Năm 2024, điểm chuẩn của ngành này là 28,5 điểm, nên điểm chuẩn năm nay sẽ vượt mức này.

Điểm chuẩn tăng vì số thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường tăng, đặc biệt nhiều thí sinh đạt giải quốc tế đã đăng ký nguyện vọng 1 vào trường.

Năm 2024, điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 18,5 đến 28,5. Trong đó ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến lấy điểm chuẩn cao nhất với 28,5 điểm. Xếp thứ hai là ngành Trí tuệ nhân tạo với 27,7 điểm, tiếp đó là Khoa học dữ liệu với 26,85.

Năm 2025, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển sinh theo 3 phương thức gồm: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT, Đại học Quốc gia TPHCM; kết hợp các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với học bạ; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025; Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM. Đã có 360 thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM theo phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Nhà trường sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 23/8.

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM năm 2024



