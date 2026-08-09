Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Tổ chức hoạt động nghệ thuật lấy cao nhất. Xếp sau đó là Văn hóa truyền thông với 26,38 điểm, Tổ chức sự kiện văn hóa với 26,13 điểm.

Với phương thức xét học bạ, ngành Văn hóa truyền thông lấy cao nhất với 28,04 điểm. Nhiều ngành lấy trên 27 điểm như Ngôn ngữ Anh, Văn hóa đối ngoại, Phát triển công nghiệp văn hóa, Báo chí, Lữ hành hướng dẫn du lịch...

Điểm chuẩn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2026 như sau:

Năm 2026, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội tuyển 1.800 chỉ tiêu, áp dụng 4 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng, Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ), Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) với điểm thi năng khiếu.

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