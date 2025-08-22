Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất 25,55. Ngành Răng - Hàm - Mặt có điểm chuẩn 25,26. So với năm ngoái điểm chuẩn năm nay giảm hơn 1 điểm.

Năm 2025, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận hồ sơ xét tuyển từ 16 đến 21 điểm, giảm so với năm ngoái từ 1 đến 3 điểm. Trong đó ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt giảm 2 điểm. Điểm sàn ngành Dược học giảm 3 điểm. Các ngành khác giảm 1-2 điểm.

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch từ 21,35 đến 26,57. Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 26,57. Ngành Răng - Hàm - Mặt có điểm chuẩn cao thứ hai là 26,49 điểm.