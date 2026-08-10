Cụ thể, điểm chuẩn Trường ĐH Công đoàn năm 2026 như sau:

Trường ĐH Công đoàn lưu ý, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT từ ngày 13/8 đến 17h ngày 21/8. Quá thời hạn, thí sinh không xác nhận nhập học được xem là từ chối nhập học.

Năm 2026, Trường ĐH Công đoàn tuyển sinh 2.989 chỉ tiêu trình độ đại học theo 5 phương thức, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (học bạ); xét tuyển dựa vào kết quả thi Đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2026; xét tuyển theo đơn đặt hàng.

Năm học 2026-2027, Trường ĐH Công đoàn áp dụng mức thu học phí như sau:

- Đối với chương trình đại trà: Từ 20.850.000 đến 25.854.000 đồng/sinh viên/năm học tùy theo ngành (không bao gồm học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh).

- Đối với chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP): 32.000.000 đồng/sinh viên/năm học (không bao gồm học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh).

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