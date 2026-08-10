Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Luật Hà Nội năm 2026 như sau:

Năm 2026, Trường ĐH Luật Hà Nội tuyển 2.850 chỉ tiêu đại học chính quy (tăng 200 chỉ tiêu so với năm ngoái). Trường tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng; xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2026; xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học phí dự kiến của Trường ĐH Luật Hà Nội đối với sinh viên học các chương trình tiêu chuẩn năm học 2026-2027 là 840.000 đồng/tín chỉ. Trường thu 5 tháng/học kỳ, 40 tháng/khoá học, 140 tín chỉ/khóa học.

Đối với sinh viên Chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí dự kiến năm học 2026-2027 là 840.000 đồng/tín chỉ đối với các học phần thực tập chuyên môn, khoá luận tốt nghiệp, giáo dục quốc phòng - an ninh; 1.852.000 đồng/tín chỉ đối với các học phần khác.