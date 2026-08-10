Năm 2026, điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của Trường ĐH Mỏ - Địa chất dao động từ 15,5 đến 24,75 điểm. Trong đó, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá có mức điểm chuẩn cao nhất với 24,75 điểm.

Chi tiết điểm chuẩn của Trường ĐH Mỏ - Địa chất năm 2026 với 48 chương trình đào tạo hệ đại trà và 5 chương trình đào tạo kỹ sư tài năng như sau:

Trường ĐH Mỏ - Địa chất lưu ý, thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển từ 12h ngày 13/8 tại hệ thống tra cứu của trường tại địa chỉ: http://dkxt.humg.edu.vn.

Thí sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến từ 12h ngày 15/8 tại: https://dkxt.humg.edu.vn/NhapHoc và xác nhận nhập học trên trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT từ 17h ngày 21/8 tại: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Các thí sinh trúng tuyển cần tiếp tục theo dõi website của Trường ĐH Mỏ - Địa chất để cập nhật hướng dẫn làm thủ tục nhập học và những thông tin quan trọng.

Năm 2026, Trường ĐH Mỏ - Địa chất tuyển sinh bằng 5 phương thức: Xét kết quả thi THPT; Xét chứng chỉ quốc tế, hồ sơ năng lực học tập; Xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo kết quả học THPT, học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế; Sử dụng kết quả đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT.