Năm ngoái, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng dẫn đầu điểm chuẩn vào Trường ĐH Giao thông vận tải với 27,52 điểm tại cơ sở chính Hà Nội và 27,38 điểm tại phân hiệu TPHCM (xét theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT). Đây cũng là ngành duy nhất của trường có điểm chuẩn trên 27 năm 2025.

Các ngành còn lại đa số có điểm chuẩn trong khoảng 20-26. Hai ngành điểm chuẩn thấp nhất (chỉ hơn 15 điểm) là Quản lý đô thị và công trình (phân hiệu TPHCM), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Anh (phân hiệu TPHCM).

VietNamNet tổng hợp điểm chuẩn vào Trường ĐH Giao thông vận tải trong 3 năm gần đây để học sinh, phụ huynh tham khảo và đưa ra lựa chọn trước khi đăng ký xét tuyển đại học năm 2026:

Năm 2026, Trường ĐH Giao thông vận tải tuyển sinh 6.660 chỉ tiêu các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao; 70 chỉ tiêu chương trình đào tạo liên kết quốc tế. Năm nay, trường tăng 340 chỉ tiêu so với năm 2025, trong đó cơ sở chính Hà Nội tăng 160 chỉ tiêu, phân hiệu tăng 180 chỉ tiêu.

Sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải.

Năm 2026, Trường ĐH Giao thông vận tải tuyển sinh theo 4 phương thức, gồm:

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.

- Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập bậc THPT và điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

- Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 với một số ngành đào tạo tại Hà Nội và xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026 với các ngành đào tạo tại Phân hiệu TPHCM.

- Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy năm 2026 của ĐH Bách khoa Hà Nội với một số ngành đào tạo tại Hà Nội.