Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Thương mại năm 2025 như sau:

Trường ĐH Thương mại cho hay, thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển từ 23/8 tại địa chỉ: https://tuyensinh.tmu.edu.vn/tra-cuu-diem-thi/dai-hoc-chinh-quy

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 30/8.

Thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển và nhập học bản gốc trực tiếp tại trường ngày 3/9.

Thí sinh thực hiện nhập học trực tuyến trên hệ thống nhập học của trường tại địa chỉ: https://nhaphoc.tmu.edu.vn trước 17h ngày 3/9; nộp hồ sơ nhập học (bản cứng) trực tiếp tại trường từ 15/9 đến 20/9.

Nhà trường khai giảng khóa học ngày 5/9. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2025-2026 được đăng trên cổng đào tạo: https://congdaotao.tmu.edu.vn/ hoặc tài khoản của sinh viên (sau khi hoàn tất nhập học trực tuyến sẽ được cấp). Thời gian học chính thức từ ngày 15/9.