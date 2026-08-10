Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) có điểm chuẩn cao nhất trường với 29,32 điểm. Ngành Trí tuệ nhân tạo lấy 28,68 điểm, còn Thiết kế vi mạch đạt 27,93 điểm.

Tại Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu với 26,83 điểm. ĐH Kinh tế TPHCM có ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đạt 97/100 điểm.

Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM cũng ghi nhận mức điểm cao ở nhóm kỹ thuật, với ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chương trình tiên tiến) đạt 1.080/1.200 điểm.

Ở nhóm ngành Sức khỏe, bên cạnh điểm chuẩn, một số trường còn yêu cầu điều kiện về học lực. Tại HUTECH và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ngành Y khoa cùng lấy 22 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Một số ngành sức khỏe còn yêu cầu thí sinh đáp ứng điều kiện về học lực lớp 12. Ngành Y khoa, Dược yêu cầu học lực loại Giỏi, trong khi Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm yêu cầu loại Khá.

Với nhóm ngành Luật và Luật kinh tế, điểm chuẩn tại một số trường như HUTECH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Trường ĐH Hùng Vương TPHCM dao động khoảng 18-20 điểm.

Điểm chuẩn các trường đại học tại TPHCM năm 2026 như sau:

(Đang tiếp tục cập nhật)