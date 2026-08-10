Tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) có điểm chuẩn cao nhất trường với 29,32 điểm. Ngành Trí tuệ nhân tạo lấy 28,68 điểm, còn Thiết kế vi mạch đạt 27,93 điểm.
Tại Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa dẫn đầu với 26,83 điểm. ĐH Kinh tế TPHCM có ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đạt 97/100 điểm.
Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM cũng ghi nhận mức điểm cao ở nhóm kỹ thuật, với ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (chương trình tiên tiến) đạt 1.080/1.200 điểm.
Ở nhóm ngành Sức khỏe, bên cạnh điểm chuẩn, một số trường còn yêu cầu điều kiện về học lực. Tại HUTECH và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, ngành Y khoa cùng lấy 22 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Một số ngành sức khỏe còn yêu cầu thí sinh đáp ứng điều kiện về học lực lớp 12. Ngành Y khoa, Dược yêu cầu học lực loại Giỏi, trong khi Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm yêu cầu loại Khá.
Với nhóm ngành Luật và Luật kinh tế, điểm chuẩn tại một số trường như HUTECH, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Trường ĐH Hùng Vương TPHCM dao động khoảng 18-20 điểm.
Điểm chuẩn các trường đại học tại TPHCM năm 2026 như sau:
(Đang tiếp tục cập nhật)
|
Tên trường
|
Điểm chuẩn
|
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM
|
Trường ĐH Luật TPHCM
|
Trường ĐH Văn hóa TPHCM
|
Trường ĐH Quản lý và Công nghệ TPHCM
|
ĐH Y Dược TPHCM
|
Học viện Hàng không Việt Nam
|
Trường ĐH Mở TPHCM
|
Trường ĐH Tài chính - Marketing
|
Trường ĐH Kinh tế - Luật
|
ĐH Kinh tế TPHCM
|
Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM
|
Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
|
Trường ĐH Công nghệ TPHCM
|
Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM)
|
Trường ĐH Bách khoa TPHCM
|
Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
|
Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
|
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
|
Trường ĐH Công thương TPHCM
|
Trường ĐH Kiến trúc TPHCM
|
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|
Trường ĐH Hùng Vương (TPHCM)
|
Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM
|
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TPHCM)
|
Trường ĐH Văn Lang
|
Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM
|
Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM
|
Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TPHCM
|
Trường ĐH Ngân hàng TPHCM
|
Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh trúng tuyển đợt 1, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống trước 17h ngày 21/8.
Bộ GD-ĐT lưu ý, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 21/8.
Những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển bổ sung. Thời gian xét tuyển bổ sung từ ngày 22/8 đến hết năm 2026.