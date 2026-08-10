Cụ thể, điểm chuẩn của Học viện Hành chính và Quản trị công năm 2026 như sau:

Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển sau 10h ngày 11/8 tại địa chỉ: https://tinyurl.com/tuyensinhapag, xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21/8.

Thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, đồng thời phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Học viện hoặc theo thư chuyển phát nhanh/chuyển phát ưu tiên (tính theo dấu bưu điện ngày gửi chậm nhất 21/8) về các địa chỉ của trường.

Sau khi xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn), thí sinh nhận Giấy báo trúng tuyển trực tuyến tại phần tra cứu kết quả trúng tuyển. Trong trường hợp đã xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT nhưng không nhận được Giấy báo trúng tuyển, thí sinh vẫn đến nhập học trực tiếp tại Học viện vào ngày 25/8 và 26/8.

Thời gian nhập học trực tuyến từ ngày 20/8 đến ngày 23/8; nhập học trực tiếp từ ngày 25/8 đến ngày 26/8.

Học viện công bố kế hoạch, thủ tục và quy trình nhập học chi tiết trên Cổng thông tin điện tử Học viện tại website: https://apag.edu.vn.