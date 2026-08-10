Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội năm 2026 là Sư phạm Tiếng Anh với 27,25 điểm. Lần lượt xếp sau là các ngành Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Toán học, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Vật lý. Đây đều là những ngành có điểm chuẩn từ 26 điểm trở lên.

Cụ thể, điểm chuẩn Trường ĐH Thủ đô Hà Nội năm 2026 như sau:

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội lưu ý, điểm trúng tuyển trên là điểm đã quy đổi theo phương thức gốc (phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT). Cột thứ tự nguyện vọng là tiêu chí phụ cho những thí sinh có điểm xét tuyển bằng đúng điểm trúng tuyển.