Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn năm 2026. Ngành Marketing và Truyền thông lấy cao nhất với 20,75 điểm. Xếp sau đó là ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ với 19,5 điểm. các ngành còn lại cùng lấy 19 điểm.

Điểm chuẩn Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2026 như sau:

Năm 2026, Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 770 chỉ tiêu. Nhà trường áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh như: xét tuyển thẳng, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ tiếng Anh, xét điểm thi A-Level.

Học phí vào Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội dao dộng 44-130 triệu đồng/năm học, tùy ngành. Trong đó, thấp nhất là cử nhân Quản trị An ninh phi truyền thống và Quản trị Dịch vụ Khách hàng và chăm sóc sức khỏe.