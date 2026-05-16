M1 Abrams (Mỹ) M1 Abrams là biểu tượng sức mạnh của lực lượng thiết giáp Mỹ, nổi tiếng với lớp giáp gần như “bất khả xâm phạm” và hệ thống điện tử tối tân. Thông số giáp bảo vệ Sử dụng giáp composite Chobham kết hợp uranium nghèo trên các phiên bản hiện đại, M1 Abrams có khả năng chống lại hầu hết các loại đạn xuyên giáp và tên lửa chống tăng hiện nay. Đây được xem là một trong những hệ thống giáp mạnh nhất từng được triển khai trên xe tăng. Hỏa lực Trang bị pháo nòng trơn 120mm M256, M1 Abrams có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa hơn 3.000m với độ chính xác rất cao. Hệ thống điều khiển hỏa lực cho phép khai hỏa hiệu quả ngay cả khi xe đang di chuyển tốc độ cao. Cơ động Sử dụng động cơ turbine khí công suất khoảng 1.500 mã lực, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 67 km/h. Tuy nhiên, mức tiêu hao nhiên liệu lớn là điểm hạn chế lớn. So sánh hiệu suất M1 Abrams nổi bật với khả năng bảo vệ vượt trội và độ chính xác cao, đặc biệt hiệu quả trong các môi trường tác chiến có hỗ trợ công nghệ và hậu cần mạnh. Xe tăng M1 Abrams của Mỹ

T-14 Armata (Nga) T-14 Armata được xem là bước tiến đột phá của Nga trong thiết kế xe tăng thế hệ mới, với nhiều công nghệ chưa từng xuất hiện trên các dòng xe trước đó. Thông số giáp bảo vệ T-14 sử dụng giáp composite thế hệ mới kết hợp với hệ thống phòng vệ chủ động Afghanit, có khả năng đánh chặn tên lửa chống tăng ngay trước khi tiếp cận mục tiêu. Hỏa lực Xe được trang bị pháo chính 125mm kết hợp với hệ thống nạp đạn tự động, cho phép duy trì tốc độ bắn cao và giảm số lượng kíp lái. Trong tương lai, pháo 152mm thậm chí có thể được tích hợp để gia tăng hỏa lực. Cơ động Với động cơ công suất khoảng 1.200 - 1.500 mã lực, T-14 có thể đạt tốc độ từ 90 km/h, vượt trội so với nhiều mẫu xe tăng phương Tây. So sánh hiệu suất Điểm khác biệt lớn nhất của T-14 nằm ở thiết kế tháp pháo không người và khoang điều khiển tách biệt, giúp tăng khả năng sống sót của kíp lái trong chiến đấu. Xe tăng T-14 Armata. Ảnh: Sputnik