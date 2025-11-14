Theo tạp chí Business Insider, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 13/11 đã chia sẻ thông tin về một cơ chế tương tự với sàn thương mại điện tử Amazon, cho phép binh lính nước này mua sắm vũ khí trực tiếp từ nhà sản xuất để rút ngắn thời gian bàn giao.

"Đây là một chương trình nhằm khuyến khích hoạt động giải cứu và chiến đấu trên tiền tuyến. Binh sĩ Ukraine có thể nhận được điểm thưởng thông qua các nhiệm vụ đã hoàn thành. Số điểm này có thể dùng để mua máy bay không người lái (UAV), robot chiến đấu, thiết bị tác chiến điện tử và nhiều loại vũ khí khác trên sàn thương mại trực tuyến này", ông Fedorov cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine, mỗi mục tiêu đều có một số điểm riêng, ví dụ việc bắn hạ 1 lính Nga sẽ nhận được 12 điểm, trong khi phá hủy một phương tiện có giá trị như xe tăng được thưởng 40 điểm. Nếu mục tiêu chỉ bị hư hại thì số điểm nhận được sẽ thấp hơn.

UGV của Ukraine giải cứu binh lính bị thương trên tiền tuyến. Ảnh: SOPA

Đặc biệt, việc giải cứu đồng đội bị thương bằng robot mặt đất (UGV) sẽ nhận được điểm thưởng cao gấp 10 lần việc bắn hạ đối phương, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Kiev là sự an toàn của binh lính.

"Tôi nghĩ việc sơ tán binh lính bị thương cũng quan trọng như việc đẩy lùi đối phương. Đó là sự công bằng vì mạng sống của các đồng đội luôn được đặt lên trên hết", Tổng thống Ukraine Zelensky nói.

Sàn thương mại điện tử của Kiev có tên là "Brave1 Market" và các đơn vị Ukraine đã mua số vũ khí trị giá khoảng 142 triệu USD trên nền tảng này trong vòng 3 tháng.

"Nó giống với Amazon khi binh lính có thể mua vũ khí bằng vài cú click chuột, không cần thông qua chuỗi cung ứng của chính phủ. Nền tảng này cũng giúp giới thiệu các loại vũ khí và công nghệ mà chính phủ có thể chưa biết đến. Tôi hy vọng cơ chế điểm thưởng mới sẽ khuyến khích binh lính thực hiện nhiều nhiệm vụ giải cứu bằng UGV hơn", ông Fedorov giải thích.

Trong thời gian vừa qua, quân đội Ukraine đã liên tục sử dụng UGV trên tiền tuyến. Các phương tiện này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ trinh sát, rải mìn cho tới sơ tán binh lính bị thương.