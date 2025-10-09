Theo tờ Forbes, ngoài Ukraine, thế giới chưa có hệ thống nào tương tự. Tờ báo nhấn mạnh, các cuộc tấn công vào cảng Tuapse và Novorossiysk của Nga đánh dấu lần đầu tiên UAV cáp quang được phóng từ trên biển.

Cũng theo tờ báo, Ukraine từng ám chỉ về khả năng phóng UAV cáp quang trên biển vào tháng 12/2024, khi Hải quân Ukraine công bố đoạn video cho thấy USV Magura đóng vai trò là “tàu mẹ” triển khai các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) từ khoang chứa bên trong.

USV Magura V5. Ảnh: Tech Ukraine

"Do năng lực hải quân hạn chế, Ukraine đã dựa vào các hệ thống không người lái giá rẻ, được chế tạo để hoạt động hiệu quả và có thể sử dụng một lần", chuyên gia Gregory Falco tại Đại học Cornell nhận định.

Forbes lưu ý, cả Ukraine và Nga đang tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động của UAV. Các chuyên gia cho rằng, việc sử dụng các tàu mẹ USV là giải pháp có thể giúp hai bên đạt được mục tiêu này.

"Những FPV cáp quang được trang bị trên các USV như từng được tìm thấy ngoài khơi Krasnodar, cho phép tập kích thành công các mục tiêu trên bộ hoặc trên biển bất chấp hệ thống phòng thủ gây nhiễu điện tử của đối phương", Roy Gardiner, một nhà phân tích vũ khí nguồn mở cho hay.

Ông Gardiner tin, sự đổi mới của Ukraine có thể làm thay đổi cục diện giao tranh ở Biển Đen, và các FPV sợi quang đặc biệt phù hợp để tấn công những mục tiêu tầm xa như cảng Tuapse và Novorossiysk của Nga.

Trong khi đó, chuyên gia Samuel Bendett tại Trung tâm An ninh Mỹ mới nhận định, Ukraine đang dẫn đầu thế giới trong việc phát triển các loại UAV phục vụ nhiều nhiệm vụ khác nhau.

UAV cáp quang đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong xung đột Nga - Ukraine, giữa lúc các hệ thống tác chiến điện tử (EW) được triển khai rộng rãi, làm giảm khả năng tác chiến của UAV dùng kết nối vô tuyến. UAV cáp quang nổi bật nhờ khả năng truyền tín hiệu, hình ảnh ổn định và chất lượng cao hơn, từ đó gia tăng độ chính xác tấn công mục tiêu.