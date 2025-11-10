Ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon là vũ khí không người lái dưới nước, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Ngư lôi này có thể đạt tốc độ tối đa 90 km/h, có khả năng lặn sâu 1.000m và tầm hoạt động ít nhất 10.000km.

Ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon của Nga. Ảnh: Naval News

Trong khi đó, tên lửa 9M739 Burevestnik của Nga (NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall) có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Đáng chú ý, tên lửa được trang bị một lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ nên không bị giới hạn về nguồn nhiên liệu, từ đó giúp Burevestnik đạt tầm bắn gần như không giới hạn. Tên lửa có thể đạt tốc độ lên tới 1.300 km/h và có khả năng cơ động cao ở độ cao từ 25 - 100m để xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Marochko đánh giá: "Năng lực phòng thủ của Nga đang ở mức rất cao. Những phát triển mới nhất gồm Burevestnik và Poseidon đã được thử nghiệm trước khi được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố. Hai hệ thống này sẽ đảm bảo an ninh cho Nga trong nhiều thập kỷ tới, bởi không quốc gia nào trên thế giới có các sản phẩm với những đặc điểm chiến thuật và kỹ thuật như vậy".

Cũng theo ông Marochko, 2 hệ thống vũ khí mới của Nga sở hữu những đặc tính “độc nhất vô nhị” như khả năng vượt qua mọi biện pháp đối phó của phương Tây, kể cả những biện pháp đang được phát triển.

"Các tính năng tấn công của 2 hệ thống này về cơ bản đưa chúng lên một tầm cao mới. Không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Putin đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga xác định chúng nên được phân vào lớp vũ khí nào, vì hiện tại chúng không thể được phân loại theo hệ thống trước đây", ông Marochko nhấn mạnh.

Tên lửa Burevestnik của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Trước đó, ông Putin thông báo, Nga đã thử nghiệm thành công phương tiện lặn không người lái chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon. Theo nhà lãnh đạo Nga, sức mạnh tấn công của Poseidon còn vượt xa tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat.

Theo Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov, Burevestnik đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm kéo dài 15 giờ và bay được quãng đường 14.000km. Ông khẳng định, đây chưa phải là giới hạn tầm bắn của tên lửa mới. Bên cạnh đó, trong quá trình thử nghiệm, Burevestnik đã thực hiện thành công tất cả các động tác cơ động theo phương thẳng đứng và phương ngang được chỉ định cũng như chứng minh "khả năng vượt qua các hệ thống phòng không và chống tên lửa mạnh mẽ".