Cụ thể, đối với 38 ngành đào tạo song ngữ và 4 ngành đào tạo tài năng (đào tạo 100% bằng tiếng Anh), mức điểm nhận hồ sơ được quy định như sau:

Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Từ 15 điểm (tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển);

Xét học bạ THPT (điểm trung bình tổ hợp 3 môn của 6 học kỳ): Từ 18 điểm;

Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM: Từ 600 điểm;

Xét kết quả kỳ thi V-SAT: Từ 225 điểm.

Đối với nhóm ngành Luật, mức điểm nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Ngoài ra, trường lưu ý việc xét tuyển chính thức vẫn căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và chỉ tiêu của từng ngành sau khi kết thúc đăng ký nguyện vọng.

Mức điểm nhận hồ sơ năm nay được xác định trên cơ sở phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bảo đảm phù hợp với mặt bằng điểm chung, đồng thời mở rộng cơ hội cho thí sinh tiếp cận các chương trình đào tạo chất lượng của trường.

Cùng với việc công bố điểm sàn, UEF tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thí sinh nhập học. Trường ưu đãi 5 triệu đồng cho 1.000 thí sinh đầu tiên hoàn tất thủ tục nhập học theo quy định, đồng thời dành nhiều suất học bổng tuyển sinh năm 2026 cho thí sinh có thành tích học tập xuất sắc, điểm thi tốt nghiệp THPT cao, năng lực nổi bật hoặc có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên.

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