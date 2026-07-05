Điểm chuẩn Y Dược và Sinh học chịu áp lực tăng

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ThS Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh đang công tác tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, phân tích xu hướng biến động điểm chuẩn của các tổ hợp xét tuyển truyền thống.

Theo ông Quán, B00 là tổ hợp có mức tăng mạnh nhất năm nay. Điểm trung bình tăng từ 18,29 lên 19,69 (tăng 1,4 điểm), trong khi điểm trung vị tăng gần 2 điểm, từ 18 lên 19,95. Phổ điểm dịch chuyển rõ rệt về phía điểm cao, cho thấy không chỉ số lượng học sinh khá, giỏi tăng lên mà mặt bằng điểm chung cũng được cải thiện đáng kể.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Dữ liệu khu vực phía Nam phản ánh rõ xu hướng này. Có 31.253 thí sinh xét tuyển theo tổ hợp B00, trong đó 7.225 em đạt từ 24 điểm trở lên; 5.040 em đạt từ 25 điểm; 3.220 em đạt từ 26 điểm; 1.805 em từ 27 điểm; 875 em từ 28 điểm và 334 em đạt từ 29 điểm.

Riêng TPHCM có 8.924 thí sinh dự thi B00, với 2.703 em đạt từ 24 điểm trở lên, 1.975 em từ 25 điểm và 1.366 em từ 26 điểm - cao nhất khu vực. Theo ông Quán, điều này cho thấy nguồn thí sinh chất lượng cao vẫn tập trung chủ yếu tại TPHCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tạo sức ép lớn lên các trường đào tạo nhóm ngành sức khỏe ở phía Nam.

Từ diễn biến phổ điểm, ông Quán dự báo B00 sẽ là một trong những tổ hợp cạnh tranh nhất mùa tuyển sinh 2026. Nếu các trường vẫn giữ ổn định chỉ tiêu và tiếp tục xét tuyển chủ yếu bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Công nghệ sinh học, Thú y và một số ngành thuộc khối Sinh học nhiều khả năng sẽ tăng.

Ngược lại, các trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM hoặc áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp sẽ giảm đáng kể tác động của biến động phổ điểm nhờ sử dụng thêm kết quả đánh giá năng lực, học bạ và các tiêu chí bổ sung.

Theo ông Quán, thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên vẫn có nhiều cơ hội trúng tuyển, song mức độ cạnh tranh sẽ cao hơn năm trước. Với nhóm ngành sức khỏe tốp đầu, việc sắp xếp nguyện vọng theo nhiều tầng và tận dụng tối đa các phương thức xét tuyển kết hợp sẽ đóng vai trò quyết định.

"Sự bứt phá của phổ điểm B00 đồng nghĩa cuộc đua vào nhóm ngành Sức khỏe và Sinh học năm 2026 sẽ khốc liệt hơn đáng kể, đặc biệt tại các trường vẫn lấy điểm thi THPT làm phương thức tuyển sinh chính", ông Quán nhận định.

Khối D01 cạnh tranh mạnh nhất ở vùng 22-25 điểm

Đối với tổ hợp D01 (Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh), ông Quán cho rằng phổ điểm năm nay vẫn giữ được khả năng phân loại tốt.

Trên phạm vi cả nước, số lượng thí sinh giảm nhanh sau mốc 23 điểm và đặc biệt thưa dần từ 25 điểm trở lên. Ngay cả tại Hà Nội và TPHCM - hai địa phương có số lượng thí sinh đông nhất - nhóm đạt từ 26 điểm trở lên chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, cho thấy ngưỡng 26-27 điểm vẫn thuộc về nhóm học sinh xuất sắc.

Điểm đáng chú ý nhất là vùng 22-24 điểm tập trung lượng thí sinh đông nhất. Đây được dự báo sẽ là "điểm nóng" của mùa tuyển sinh năm nay đối với các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Luật, Quan hệ quốc tế, Báo chí, Truyền thông và Ngôn ngữ.

Ở nhóm từ 25 điểm trở lên, số lượng thí sinh giảm mạnh theo từng nấc điểm, giúp khả năng phân loại tốt hơn và hạn chế tình trạng quá nhiều thí sinh bằng điểm như các năm trước.

Điểm chuẩn các trường phía Nam sẽ tăng cục bộ

Từ phổ điểm hiện nay, ông Quán nhận định nhóm ngành có điểm chuẩn khoảng 20-22 điểm nhiều khả năng ít biến động do nguồn tuyển không thay đổi đáng kể.

Trong khi đó, nhóm ngành lấy 22-24 điểm sẽ chịu áp lực lớn nhất vì đây là vùng tập trung đông thí sinh. Điểm chuẩn có thể tăng khoảng 0,25-0,5 điểm, tùy từng trường và từng ngành.

Nhóm ngành có điểm chuẩn 24-25 điểm cũng có khả năng tăng nhưng không đột biến do số lượng thí sinh vượt mốc 25 điểm giảm khá nhanh. Với các ngành lấy trên 26 điểm như Kinh doanh quốc tế, Logistics, Marketing, Truyền thông, Luật ở các trường tốp đầu phía Nam, cạnh tranh vẫn rất cao nhưng dư địa tăng điểm chuẩn không lớn vì nguồn thí sinh điểm rất cao không nhiều.

Theo ông Quán, biến động này sẽ tác động rõ hơn đến các trường chủ yếu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT như Trường ĐH Mở TPHCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Đại học Cần Thơ, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Sài Gòn... Điểm chuẩn các ngành "hot" có thể tăng nhẹ, song khó xảy ra biến động mạnh trên diện rộng.

Riêng các trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM sẽ ít chịu ảnh hưởng hơn do áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp, trong đó điểm thi tốt nghiệp chỉ là một thành tố của tổng điểm xét tuyển.

Theo ông Quán, với phổ điểm hiện nay, thí sinh đạt 22-24 điểm nên xây dựng nguyện vọng theo nhiều tầng để giảm rủi ro. Nhóm từ 24,5 điểm trở lên có nhiều cơ hội trúng tuyển vào các trường khá và tốp trên ở khu vực phía Nam, còn thí sinh đạt 26 điểm trở lên vẫn nắm lợi thế rõ rệt khi đăng ký vào các ngành kinh tế, luật, truyền thông và ngôn ngữ của các trường hàng đầu.

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