Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ThS Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh đang công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, phân tích xu hướng biến động điểm chuẩn của hai tổ hợp xét tuyển truyền thống A00 và A01.

Phổ điểm A00 và A01 phân hóa rõ, tác động đến điểm chuẩn theo 2 hướng khác nhau

Theo ông Phùng Quán, tổ hợp A00 (Toán - Vật lý - Hóa học) về cơ bản vẫn giữ mặt bằng điểm tương đương năm 2025. Dù điểm Toán và Hóa học tăng, mức giảm của môn Vật lý gần như bù trừ hoàn toàn, khiến tổng điểm tổ hợp hầu như không thay đổi. Tuy nhiên, phổ điểm có sự dịch chuyển đáng chú ý: Nhóm điểm khá tăng lên, trong khi nhóm điểm rất cao (29-30 điểm) giảm rõ rệt. Vì vậy, A00 không phải là tổ hợp tăng điểm; mặt bằng chung ổn định nhưng áp lực cạnh tranh ở nhóm ngành tốp đầu có thể giảm nhẹ do số thí sinh đạt điểm cực cao ít hơn.

A01 (Toán - Vật lý - Tiếng Anh) là tổ hợp chịu tác động mạnh nhất khi cả Vật lý và Tiếng Anh đều giảm điểm. Mặc dù Toán tăng khá mạnh, mức tăng này không đủ bù cho sự sụt giảm của hai môn còn lại, khiến điểm trung bình toàn tổ hợp giảm khoảng 0,46 điểm. Theo ông Quán, A01 là tổ hợp có xu hướng giảm điểm rõ nhất trong các tổ hợp truyền thống. Nếu các trường giữ nguyên chỉ tiêu xét tuyển bằng A01, nhiều ngành sẽ phải điều chỉnh điểm chuẩn theo hướng giảm để tuyển đủ chỉ tiêu.

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cho thấy hai tổ hợp truyền thống A00 và A01 đang phân hóa khá rõ, kéo theo những tác động khác nhau đến điểm chuẩn đại học.

Đối với A00 (Toán - Vật lý - Hóa học), dù điểm Toán và Hóa học đều tăng so với năm trước, mức giảm của Vật lý gần như bù trừ hoàn toàn. Vì vậy, điểm trung bình của tổ hợp chỉ nhích nhẹ từ 19,37 lên 19,41; trung vị tăng từ 19,25 lên 19,75. Đáng chú ý, số thí sinh đạt 30/30 điểm giảm từ 8 xuống còn 1, cho thấy đề thi đã phân loại tốt hơn ở nhóm thí sinh xuất sắc. Điều này đồng nghĩa nguồn thí sinh đạt từ 28-30 điểm sẽ ít hơn năm trước, trong khi nhóm 20-26 điểm gần như không biến động đáng kể.

Trong khi đó, với A01 (Toán - Vật lý - Tiếng Anh), tác động thể hiện rõ hơn khi cả Vật lý và Tiếng Anh cùng giảm điểm. Dù Toán tăng mạnh, mức tăng này vẫn không đủ bù đắp, khiến điểm trung bình của tổ hợp giảm từ 18,87 xuống còn 18,41; trung vị giảm từ 18,75 xuống 18,50. Nguồn thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên vì thế được dự báo sẽ giảm đáng kể, đặc biệt ở nhóm 26-30 điểm.

Điểm chuẩn các trường xét tuyển thuần bằng điểm thi sẽ biến động mạnh hơn

Ông Quán cho rằng, từ phổ điểm trên, có thể dự báo các trường sử dụng chủ yếu kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển sẽ chịu tác động khá rõ.

Với A00, điểm chuẩn nhiều khả năng giữ ổn định hoặc chỉ dao động trong khoảng ±0,25 điểm. Riêng những ngành có điểm chuẩn rất cao có thể giảm nhẹ do số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối và cận tuyệt đối giảm mạnh.

Trong khi đó, A01 được dự báo sẽ có xu hướng giảm điểm chuẩn phổ biến từ 0,25-0,75 điểm, nhất là ở các ngành kỹ thuật, công nghệ và kinh tế sử dụng đây là tổ hợp xét tuyển chính.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Tuy nhiên, biến động này sẽ không diễn ra mạnh tại các trường thành viên ĐH Quốc gia TPHCM. Nguyên nhân là phần lớn các trường như Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Kinh tế - Luật... đều áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp, trong đó điểm thi tốt nghiệp THPT chỉ là một thành phần trong điểm xét tuyển, bên cạnh kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực, học lực THPT, chứng chỉ ngoại ngữ và các tiêu chí khác.

Do đó, biến động của phổ điểm A00 và A01 sẽ được "làm mềm" khi quy đổi sang điểm xét tuyển tổng hợp. Những thí sinh có kết quả Đánh giá năng lực tốt, học lực THPT ổn định hoặc sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh, ngay cả khi điểm thi tốt nghiệp THPT không thật sự nổi bật. Vì vậy, điểm chuẩn của nhóm trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM được dự báo sẽ ổn định hơn so với các trường xét tuyển thuần bằng điểm thi.

"Có thể thấy, phổ điểm năm 2026 sẽ tạo ra sự phân hóa rõ rệt giữa hai nhóm trường. Các trường sử dụng chủ yếu điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ chịu tác động trực tiếp từ biến động của từng tổ hợp xét tuyển. Ngược lại, các trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp sẽ có "độ trễ" và tính ổn định cao hơn nhờ đánh giá thí sinh trên nhiều tiêu chí, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của một kỳ thi", ông Quán nói.

>>>Tra cứu kết quả tuyển sinh đại học năm 2026 nhanh trên VietNamNet<<<