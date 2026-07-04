Cụ thể, mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy năm 2026 của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển như sau:

Trong đó, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là tổng điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên và điểm cộng (nếu có).

Thí sinh đăng ký xét tuyển các ngành năng khiếu phải có tổng điểm các môn Toán, Ngữ Văn và môn thi tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên; đồng thời điểm thi năng khiếu đạt yêu cầu về điểm tối thiểu được quy định trong thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

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