Điểm chuẩn trúng tuyển hệ đào tạo phục vụ lĩnh vực Kinh tế - Xã hội của Học viện Kỹ thuật Mật mã năm nay dao động 23,96-25,8, trong đó cao nhất là ngành An toàn thông tin phía Bắc.

Điểm chuẩn được quy đổi tương đương về điểm thi THPT thang 30, bao gồm điểm ưu tiên và điểm cộng. Riêng ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông chỉ sử dụng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã năm 2026 như sau:

Sau nhiều năm chỉ tuyển sinh bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, năm nay là năm đầu tiên Học viện Kỹ thuật Mật mã dùng thêm 4 đầu điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, gồm điểm từ các kỳ thi riêng của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Năm ngoái, Học viện Kỹ thuật Mật mã lấy điểm chuẩn từ 23,2 đến 24,42 điểm, cao nhất là ngành An toàn thông tin, cơ sở Hà Nội.