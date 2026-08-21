Mưa cực đoan tập trung ở Đông Bắc Bộ

Sáng 21/8, Cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức cuộc họp về công tác dự báo áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), mưa, lũ và chuẩn bị phương án ứng phó. Phó Cục trưởng điều hành Hoàng Đức Cường chủ trì cuộc họp.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, sáng sớm 21/8, ATNĐ đã di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ. Do áp cao cận nhiệt đới chưa tiếp cận trực tiếp, ATNĐ có xu hướng di chuyển chậm, sau đó dịch chuyển ra phía ngoài.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Cục KTTV

Các mô hình dự báo cho thấy mưa lớn tập trung chủ yếu ở Đông Bắc Bộ, sau đó có xu hướng mở rộng xuống Thanh Hóa và phía Bắc của Bắc Trung Bộ. Mưa lớn nhất dự kiến xảy ra trong đêm 21/8 và ngày 22/8, sau đó giảm dần ở Bắc Bộ.

“Đáng chú ý, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, phía Đông Bắc Ninh, ven biển Hưng Yên và Ninh Bình có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to”, các chuyên gia nhấn mạnh.

Đặc biệt, khu vực Đông Bắc, vùng núi Cao Bằng, Lạng Sơn và vùng núi Quảng Ninh có nguy cơ mưa lớn cục bộ với cường độ cực đoan, đồng thời tiềm ẩn lũ quét, sạt lở đất. Tại Bắc Trung Bộ, mưa có thể tập trung ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14h ngày 21/8/2026. Nguồn: NCHMF

Ông Trần Tuấn Kiên, Phó Viện trưởng Viện Khoa học KTTV, Môi trường và Biển, cho biết điều kiện nhiệt, ẩm hiện khá thuận lợi cho phát triển mây đối lưu, trong khi nhiệt độ mặt nước biển tại Vịnh Bắc Bộ còn cao. Vì vậy, trọng tâm mưa được nhận định tại Cao Bằng, Lạng Sơn, vùng núi Quảng Ninh và Bắc Trung Bộ, nhất là Nghệ An, Hà Tĩnh.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt

Theo các chuyên gia, trong những ngày tới, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu vực đô thị thuộc Đông Bắc Bộ. Các khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc.

Từ ngày 21-24/8, thủy triều tại Hòn Dấu đang ở giai đoạn triều trung bình và có xu hướng tăng. Ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có khả năng xuất hiện nước dâng do ATNĐ, cao nhất khoảng 0,1-0,2m.

Các khu vực neo đậu tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản, đê và kè biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có thể chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, cần chủ động phương án bảo đảm an toàn.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, nhận định quỹ đạo ATNĐ vẫn phức tạp, cần đặc biệt lưu ý thời tiết xấu, gió mạnh, sóng lớn trên Vịnh Bắc Bộ.

Ông Mai Văn Khiêm phát biểu. Ảnh: Cục KTTV

Ông yêu cầu các đơn vị liên tục cập nhật tình hình, tăng cường cảnh báo, rà soát mạng lưới quan trắc và thiết lập cơ chế cảnh báo lỗi tự động để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm dữ liệu phục vụ dự báo.

Yêu cầu cảnh báo ngay khi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm

Kết luận cuộc họp, Phó Cục trưởng điều hành Hoàng Đức Cường yêu cầu tăng cường giám sát, chủ động cảnh báo sớm mưa, lũ. Lượng mưa có thể rất lớn cục bộ, đặc biệt trong đêm và sáng, do đó các đơn vị phải tổ chức trực ban nghiêm túc, bám sát diễn biến thời tiết và phát tin cảnh báo ngay khi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm.

Các đơn vị cũng cần chủ động huy động lực lượng quan trắc thủ công nếu trạm đo tự động gặp sự cố, nhưng phải đặt an toàn tính mạng quan trắc viên lên hàng đầu.

Ông Cường yêu cầu các đơn vị dự báo liên tục cập nhật, cung cấp kịp thời thông tin cho báo chí, bảo đảm các diễn biến thời tiết nguy hiểm được truyền tải nhanh chóng, chính xác đến người dân, qua đó chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.