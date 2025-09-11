Hơn 200 khách mời cùng 10 diễn giả là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ, công nghệ và quản trị khách hàng đã tham gia Diễn đàn “Hợp tác và gắn kết khách hàng thân thiết 2025” (Vietnam Airlines Loyalty Engagement Forum – VNA LEF 2025).

Trong đó có ông Evert de Boer, chuyên gia hàng đầu về Loyalty (khách hàng thân thiết), cùng đại diện các tập đoàn lớn như VISA, Marriott, Comarch, Collinson, Loyalty Status Co., đã mang đến những góc nhìn chiến lược và kinh nghiệm thực tiễn quý giá, góp phần định hình các giải pháp phù hợp với thị trường Việt Nam, nhất là trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử nhằm tiếp cận khách hàng và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Các diễn giả tham gia diễn đàn.

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Evert de Boer - Giám đốc điều hành On Point Loyalty (Singapore) nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng lớn của các chương trình khách hàng thân thiết trong bối cảnh toàn cầu.

Theo ông, hiện nay có tới 80% doanh nghiệp vận hành chương trình loyalty (khách hàng thân thiết), và hàng trăm tỷ USD điểm thưởng mới được phát hành mỗi năm.

“Giá trị tích lũy của các loại ‘tiền tệ loyalty’ (điểm thưởng cho khách hàng thân thiết) hiện đã vượt hầu hết các đồng tiền trong dự trữ ngoại hối toàn cầu, chỉ sau USD và Euro. Điều này phản ánh sự trỗi dậy của điểm thưởng như một loại ‘ngoại tệ’ đặc biệt trong nền kinh tế hiện đại”, ông Evert de Boer nói.

Theo chuyên gia, điểm thưởng không chỉ khuyến khích hành vi tiêu dùng mà còn giúp doanh nghiệp triển khai định giá linh hoạt, tạo ra kênh tiếp cận mới và trở thành tài sản tài chính có thể thương mại hóa.

Ông khẳng định, khi được quản trị đúng, điểm thưởng cho khách hàng thân thiết không chỉ là công cụ marketing mà còn là động lực tài chính, góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp và mở rộng cơ hội hợp tác toàn cầu.

Là đơn vị tổ chức diễn đàn, ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, chia sẻ mong muốn xây dựng không chỉ những chuyến bay, mà còn cả những hành trình gắn bó dài lâu.

“Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, chúng tôi cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hệ sinh thái hợp tác và phát triển các giải pháp chăm sóc khách hàng theo hướng cá nhân hóa”, ông Hà nói và tin rằng: “Sự gắn kết bền chặt với khách hàng hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc cho một tương lai phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập sâu rộng của Hàng không Việt Nam”.