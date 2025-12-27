Bộ đôi iPhone 17 và dòng iPhone Air mới đã mang đến rất nhiều cải tiến về thiết kế, hiệu năng và camera, nhưng không phải ai cũng hoàn toàn bị thuyết phục.

Sau 2025, mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về iPhone 18 – dòng sản phẩm được kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn của Apple.

Các màu mới dự kiến cho mẫu iPhone 18 Pro. Ảnh: 9to5mac

iPhone gập - ẩn số của Apple năm 2026

Ở thế hệ iPhone 17, thay đổi lớn nhất chính là sự xuất hiện của iPhone Air – dòng máy siêu mỏng, hướng đến người dùng ưu tiên thiết kế nhẹ nhàng thay vì pin “trâu” hay nhiều camera. Apple cũng loại bỏ phiên bản “Plus”, cho thấy hãng đang tái cấu trúc mạnh mẽ danh mục sản phẩm.

Nhưng những thay đổi năm 2026 thậm chí còn lớn hơn. Theo nhiều nguồn tin, Apple sẽ tiếp tục tung ra iPhone Air thế hệ thứ hai và quan trọng hơn là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên trong lịch sử.

Nếu đúng lộ trình, đội hình iPhone năm 2026 có thể bao gồm: iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air 2 và iPhone Fold hoặc iPhone 18 Fold.

Chiếc iPhone gập được cho là có thiết kế siêu mỏng, chỉ khoảng 4,5 – 4,8mm khi mở ra. Màn hình bên ngoài khoảng 5,5 inch và màn hình bên trong khoảng 7 inch.

Tuy nhiên, giá bán chắc chắn sẽ “không dành cho số đông”. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, máy có thể vượt mốc 2.000 USD, thậm chí đắt hơn cả Samsung Galaxy Z Fold 7.

Theo Mashable, không loại trừ khả năng Apple sẽ công bố sản phẩm vào tháng 9 nhưng bán ra muộn hơn, như từng làm với một số thiết bị trước đây.

Ngoài ra, có tin đồn cho rằng Apple có thể trì hoãn iPhone 18 bản tiêu chuẩn sang năm 2027, dù khả năng này hiện vẫn khá thấp.

Những nâng cấp đáng mong đợi

Một trong những thay đổi được mong đợi nhất là việc Apple có thể thay thế hoàn toàn Dynamic Island bằng công nghệ Face ID dưới màn hình.

Theo The Information, Apple đang phát triển hệ thống nhận diện khuôn mặt hoạt động trọn vẹn phía dưới lớp hiển thị, không cần khoét lỗ như hiện nay.

Hiện chưa rõ Apple sẽ giấu cả camera trước xuống dưới màn hình hay chỉ đưa cảm biến Face ID xuống, vẫn giữ một lỗ nhỏ dành cho camera selfie.

Công nghệ camera ẩn dưới màn hình vốn nổi tiếng vì chất lượng hình ảnh chưa tốt, nhưng Apple được kỳ vọng sẽ cải thiện điều này trước khi thương mại hóa.

Hình ảnh dựng mẫu iPhone gập (còn được gọi là iPhone Fold). Ảnh: Ice Universe

Như thông lệ, iPhone 18 gần như chắc chắn sẽ được trang bị dòng chip A20 mới, bao gồm phiên bản tiêu chuẩn và Pro, dựa trên tiến trình 2nm của TSMC, tạo ra mức tăng hiệu năng đột phá.

Điểm đáng chú ý nữa là công nghệ đóng gói Chip on Wafer on Substrate (CoWoS), giúp tăng khả năng tích hợp với bộ nhớ, Neural Engine và các thành phần xử lý khác.

Điều này nhằm tăng đáng kể sức mạnh AI trên thiết bị – lĩnh vực Apple đang đầu tư mạnh mẽ để cạnh tranh.

Camera luôn là trọng tâm của các bản cập nhật iPhone, nhưng iPhone 18 có thể mang đến thay đổi lớn hơn nhiều. Rò rỉ từ tài khoản @Jukanlosreve cho biết Apple sẽ dùng cảm biến ba lớp mới từ Samsung, giúp cải thiện tốc độ phản hồi, tăng dải tương phản và giảm nhiễu hình ảnh.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Sam Tech)

Đây sẽ là bước ngoặt, bởi từ trước đến nay Sony gần như là nhà cung cấp cảm biến độc quyền cho iPhone. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo bổ sung rằng cảm biến này có thể được dùng cho camera góc siêu rộng trên iPhone 2026, hứa hẹn cải thiện mạnh mẽ khả năng chụp trong điều kiện ánh sáng khó.

Nên chọn iPhone 17 hay chờ đợi?

Tất nhiên, iPhone 18 được kỳ vọng sẽ vượt trội hơn iPhone 17, như cách Apple vẫn làm hằng năm. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là: bạn có nên chờ?

Câu trả lời phụ thuộc vào nhu cầu. Nếu bạn đang thực sự cần một chiếc điện thoại mới, không lý do gì phải trì hoãn.

iPhone 17 đã đủ mạnh, đủ hiện đại. Nếu bạn đang dùng iPhone 15 hoặc 16 Pro/Pro Max và vẫn hài lòng, có thể chờ thêm một năm để xem Apple mang đến điều gì.

Điều người dùng không nên làm là tin tuyệt đối vào tin đồn. iPhone gập đã được nhắc đến nhiều năm, nhưng Apple hoàn toàn có thể tiếp tục trì hoãn đến 2027 hoặc xa hơn.

Nếu bạn vẫn phân vân nhưng buộc phải đổi máy ngay lúc này, có một phương án khác: mua iPhone 17, sau đó bán hoặc trade-in khi iPhone 18 ra mắt. iPhone thường giữ giá khá tốt sau một năm sử dụng và nếu giữ máy cẩn thận, bạn chỉ mất vài trăm USD để “lên đời”.

iPhone 18 hứa hẹn là một cột mốc lớn với khả năng xuất hiện Face ID dưới màn hình, chip A20 tập trung cho AI, cảm biến camera Samsung và đặc biệt là iPhone màn hình gập đầu tiên.

Nhưng giữa kỳ vọng và thực tế luôn có khoảng cách. Vì vậy, hãy đưa ra quyết định dựa trên nhu cầu hiện tại, thay vì chỉ chờ đợi những điều chưa chắc chắn.

(Theo Mashable, AppleInsider)