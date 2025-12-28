Theo nguồn tin, Apple buộc phải từ bỏ hệ thống nhận diện khuôn mặt vì cụm cảm biến không thể bố trí vừa trong thân máy đặc biệt phức tạp của iPhone Fold.

Hình ảnh dựng mẫu iPhone gập (còn được gọi là iPhone Fold). Ảnh: Ice Universe

Không có Face ID, Apple sẽ thay thế bằng gì?

Trong nhiều năm, Face ID đã trở thành “đặc sản” của flagship Apple, mang lại tốc độ mở khóa nhanh, độ bảo mật cao và trải nghiệm tiện lợi. Tuy nhiên, với chiếc iPhone gập, Apple buộc phải tìm lối đi khác. Những báo cáo trước đây đã đề cập rằng thiết bị sẽ quay lại sử dụng cảm biến vân tay hay còn gọi là Touch ID theo cách Apple định danh.

Tuy vậy, giải pháp đặt cảm biến vân tay dưới màn hình dường như cũng không khả thi. Lý do vẫn đến từ bài toán không gian: thân máy chứa quá nhiều linh kiện phục vụ cho cơ chế gập, bản lề, hệ thống hiển thị đặc biệt, cùng hàng loạt thành phần khác, khiến việc tích hợp một module sinh trắc tiên tiến dưới màn hình trở nên bất khả thi.

Video concept iPhone Fold. (Nguồn: Scene/YouTube)

Vậy phương án hợp lý nhất là gì? Theo nguồn tin mới và những rò rỉ trước đó, lựa chọn khả dĩ nhất chính là Touch ID tích hợp trong nút nguồn đặt ở cạnh bên máy. Đây không phải là giải pháp xa lạ, khi Apple đã từng áp dụng trên một số mẫu iPad và nhiều hãng smartphone Android cũng sử dụng thành công.

Cách làm này giúp Apple loại bỏ nhu cầu đặt Face ID hay cảm biến vân tay dưới màn hình, nhưng vẫn đảm bảo người dùng có một phương thức mở khóa nhanh chóng, tiện lợi và quen thuộc. Thậm chí, không ít người dùng sẽ thấy giải pháp này thực tế hơn Face ID, đặc biệt trong những tình huống cần mở máy nhanh hoặc khi đeo khẩu trang.

Thiết kế táo bạo: Ưu thế trải nghiệm đổi lấy đánh đổi thẩm mỹ

Touch ID trên nút nguồn, xét trên khía cạnh trải nghiệm, là lựa chọn khá hợp lý vì dễ thao tác, ít lỗi, tốc độ cao và không gây phiền toái. Rất khó để nói đây là yếu tố khiến người dùng “quay lưng” với iPhone Fold. Nếu có điều gì khiến người mua phải đắn đo, đó có lẽ nằm ở thiết kế tổng thể khác biệt của chiếc máy.

Những bản thiết kế bị rò rỉ cho thấy Apple đang hướng đến một kiểu máy gập có kích thước ngang khi mở ra, rộng hơn là cao. Mục tiêu của hãng dường như là biến sản phẩm thành một thiết bị được dùng chủ yếu ở trạng thái mở, mang lại trải nghiệm gần giống iPad mini – một chiếc điện thoại lai máy tính bảng đúng nghĩa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các ứng dụng iPad có thể tương thích lý tưởng trên thiết bị.

Điểm hạn chế của triết lý thiết kế này là khi gập lại, máy trông khá “lùn và dày”, thiếu đi sự thanh thoát so với những mẫu điện thoại gập dạng cuốn sổ hiện nay. Với nhiều người, kiểu dáng này có thể khá “khó yêu” ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, lịch sử đã nhiều lần chứng minh những thiết kế Apple từng gây tranh cãi vẫn bán tốt nếu mang lại trải nghiệm khác biệt thực sự.

Thiết kế iPhone màn hình gập bị rò rỉ. Ảnh: Fpt

Nhiều chuyên gia dự đoán chiếc iPhone gập vẫn sẽ tạo nên “cơn sốt” khi ra mắt, bởi đơn giản đây là sản phẩm đầu tiên của Apple trong một phân khúc hoàn toàn mới – điều mà người dùng trung thành đã chờ đợi quá lâu.

Nếu bạn tin rằng kiểu dáng này có tiềm năng nhưng vẫn muốn gắn bó với Android, cũng có tin đồn rằng Samsung đang phát triển một mẫu Galaxy Z với triết lý thiết kế tương tự Apple.

Dù mất đi Face ID, một biểu tượng đã gắn bó gần một thập kỷ, iPhone màn hình gập vẫn mang dấu ấn của một sản phẩm chiến lược: táo bạo, khác biệt và đánh cược vào trải nghiệm sử dụng mới.

Touch ID trên nút nguồn có thể không phải lựa chọn hoàn hảo đối với tất cả, nhưng lại là giải pháp thực tế nhất cho một thiết bị gập phức tạp. Nếu những gì đang được rò rỉ trở thành sự thật, năm tới có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn của Apple, không chỉ là thêm một dòng iPhone mới, mà là mở ra cả một hướng đi hoàn toàn khác cho tương lai iPhone.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)