Real Madrid bước vào trận derby thủ đô trong tình thế - kình địch Barca đã nới rộng khoảng cách lên 7 điểm, nhờ chiến thắng tối thiểu 1-0 Rayo Vallecano.

Đoàn quân của Arbeloa chịu thêm thách thức, khi dù tạo được sức ép và có lối chơi tốt hơn, nhưng lại để Atletico vượt lên ở phút 33, với pha lập công của Ademola Lookman.

Màn ngược dòng của Real Madrid diễn ra trong hiệp 2, nhờ cú đúp của Vinicius (52’phạt đền, 72’) cùng bàn còn lại của Valverde (55’).

Giành chiến thắng chung cuộc 3-2 Atletico, Real Madrid (69 điểm) tiếp tục đường đua vô địch La Liga với Barca (73 điểm), sau 29 vòng đấu. Còn bản thân Arbeloa cũng ghi sử ở Bernabeu, khi trở thành HLV thứ 3 kể từ 2010, sau Mourinho và Solari, giành được chiến thắng ngay ở trận derby đầu tiên trên cương vị.

Ở derby lượt đi (diễn ra hồi tháng 9 năm ngoái), Real Madrid do Xabi Alonso dẫn dắt đã để thua thảm 2-5 Atletico, bị chê bai không ít.

Việc lấy trọn 3 điểm trước đối thủ cùng TP càng trở nên đáng giá hơn, khi Real Madrid chỉ còn 10 người từ phút 77, với chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Valverde.

Kể từ 2022, đây mới là lần đầu tiên Real Madrid thắng được Atletico ở La Liga.

Thuyền trưởng Arbeloa chia sẻ sau trận: “Chúng tôi bị dẫn trước, rồi gỡ hòa và vượt lên dẫn 2-1, nhưng Atletico kịp quân bình 2-2. Điều đó buộc Real Madrid phải tổng tấn công để giành chiến thắng.

Điều tôi thích nhất chính là tinh thần mà Real Madrid đã thể hiện trước Real Madrid. Tôi cảm thấy rất vui. Chúng tôi đã làm được những gì cần làm.

Qua mỗi trận đấu, tôi cảm thấy mình giúp các cầu thủ tiến bộ hơn, cả về mặt cá nhân lẫn chuyên môn”.