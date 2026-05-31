Số phận thật trêu ngươi, Mbappe rời PSG đến Real Madrid để chiến thắng Champions League. Nhưng kết quả ngược lại, đội bóng Paris ngự trị trên đỉnh châu Âu 2 mùa liên tiếp, khi không còn anh.

Luis Enrique không nói suông, PSG không có Mbappe sẽ còn tốt hơn và sẽ chiến thắng như một tập thể. Ảnh: Defensa

Điều đáng nói, trên bình diện cá nhân, Mbappe vẫn đạt những thành tích ấn tượng – là Vua phá lưới La Liga cả mùa đầu tiên và giải năm nay, cũng như chiếm luôn cả danh hiệu này ở Champions League 2025/26, dù Real Madrid bị loại từ tứ kết.

Tuy nhiên, giá trị của Mbappe không giúp cho Real Madrid mạnh lên, trái lại còn bị cho là nguyên nhân khiến đội mất đi sự cân bằng, 2 mùa đều trắng tay.

Và trong ngày PSG vô địch Cúp C1 lần thứ 2 liên tiếp, sau khi thắng Arsenal 4-3 trên chấm phạt đền (hòa 1-1 trong 120 phút), Mbappe bị báo chí Tây Ban Nha đem ra mỉa mai, chê bai không ngớt.

Tờ Marca viết: “Sự ra đi của Mbappe tưởng khiến PSG bị lu mờ, yếu đi, nhưng trái lại giúp dự án của họ bay cao. Luis Enrique đã nâng tầm PSG lên hàng ngũ những đội bóng huyền thoại của Champions League”.

“Luis Enrique đã biến việc mất đi một cầu thủ tầm cỡ như Mbappe thành lợi thế, chứ không phải là vấn đề. Họ không chỉ chơi tốt hơn mà còn là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu 2 mùa liên tiếp”, AS theo dòng sự kiện.

Còn đài Cadena SER thì đánh giá: “PSG đã đạt đến một đẳng cấp cao hơn, khi không có Mbappe”.

Dembele là sự chuyển mình rõ nét nhất của PSG khi không còn Mbappe. Anh bước ra ánh sáng và cùng các đồng đội mỗi ngày cười nhiều hơn. Ảnh: TRT Spor

Tờ Mundo thì đặt ngay câu hỏi: “Mbappe đang nghĩ gì lúc này?” và thêm rằng: “Kể từ khi tiền đạo này đến Real Madrid, Luis Enrique nở nụ cười nhẹ nhõm.

Trong 2 năm, PSG không còn Mbappe, ngoài vô địch Ligue 1 thì họ còn ẵm cả 2 chiếc cúp tai voi liên tiếp. Ngược lại, Mbappe chẳng giành được gì mà vẫn bỏ túi hàng triệu đô la”.

Hẳn Mbappe không thể nào ngờ được 2 mùa đầu tiên của mình tại Real Madrid lại đầy những sóng gió, những tiếng la ó từ khán đài, sự bất mãn từ đồng đội, mâu thuẫn HLV và chỉ trích từ truyền thông nhiều đến vậy.