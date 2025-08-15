Brighton yêu cầu mức phí cao chót vót 120 triệu bảng nhằm "đuổi khéo" MU trong vụ Baleba. Tuy nhiên, lập trường cứng rắn ấy không khiến Quỷ đỏ nao núng.

Theo The Independent, đội bóng thành Manchester đang tìm cách xây dựng gói thanh toán, với mức phí ban đầu trả cho Brighton là 80 triệu bảng. Số tiền còn lại sẽ được cộng thêm vào các khoản phụ phí.

MU tăng tốc chuyển nhượng Baleba - Ảnh: SunSport

Carlos Baleba là tiền về mà đội ngũ Ineos muốn đưa về Old Trafford nhằm gia tăng sức mạnh khu trung tuyến.

Đã có lo ngại MU sẽ vi phạm quy tắc lợi nhuận và bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh, sau khi chi 200 triệu bảng để rước về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

Tuy nhiên, mọi thứ dường như bị thổi phồng quá mức. Quỷ đỏ vẫn hoạt động đúng hướng, bởi cơ cấu thanh toán trong từng thương vụ dàn trải và linh hoạt.

HLV Ruben Amorim chưa yên tâm về tuyến giữa, ngay cả khi kéo đội trưởng Bruno Fernandes về đá cặp cùng Casemiro hoặc Manuel Ugarte.

Ông thầy Bồ Đào Nha mong đợi một tiền vệ cơ động, dồi dào thể lực và có thể đảm đương nhiệm vụ kéo bóng và đánh chặn tốt như Baleba.

Carlos Baleba là một ví dụ khác về hệ thống tuyển trạch ấn tượng của Brighton. Anh được đưa về sân Amex với giá 25 triệu bảng để thay Moises Caicedo cập bến Chelsea hè 2023.

Với đà tiến bộ vượt bậc, giá trị Baleba đã tăng cao ít nhất gấp 3 lần chỉ sau hai mùa phục vụ Brighton.