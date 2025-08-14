Sesko vừa hoàn tất việc chuyển đến Old Trafford hồi tuần trước trong một thỏa thuận trị giá 66,3 triệu bảng Anh, kèm 7,4 triệu bảng tiền phụ phí.

Cựu cầu thủ RB Leipzig ưu tiên chuyển đến MU hơn là Newcastle tại Ngoại hạng Anh. Điều này xảy ra bất chấp việc Quỷ đỏ không được tham dự Champions League mùa này.

Barca cũng ủ mưu muốn chiêu mộ Sesko hè năm sau - Ảnh: SunSport

Tuy nhiên, theo Sport, thương vụ Sesko sang Anh cũng khiến Barcelona cảm thấy "tổn thương".

Báo cáo cho hay, đội chủ sân Nou Camp rất muốn chiêu mộ tiền đạo người Slovenia, bởi Giám đốc thể thao Deco đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng về anh.

Deco xem Sesko là sự thay thế lâu dài cho cựu binh Robert Lewandowski, hiện đã bước sang tuổi 36.

Chân sút người Ba Lan chỉ còn 1 năm hợp đồng kèm tùy chọn gia hạn, với nhiều thông tin rằng anh sẽ ra đi vào hè năm tới.

Barca biết rõ năng lực Sesko nhưng không đủ khả năng tài chính để thực hiện thương vụ trong hè 2025.

Thế nên, việc Sesko quyết định đầu quân MU, thay vì chờ đến năm sau khi gã khổng lồ La Liga sẵn sàng hành động khiến ban lãnh đạo Barca "đau lòng".

Đến nay, Barca mới chỉ có duy nhất một bản hợp đồng chính thức trong mùa hè - thủ thành Joan Garcia với giá 22 triệu bảng.

Họ cũng mượn Marcus Rashford từ MU kèm điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng Anh vào năm sau.