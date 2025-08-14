Mối quan hệ giữa Lamine Yamal với nữ ca sĩ người Argentina – rapper bốc lửa Nicki Nicole, dường như tiến thêm một bước nữa: họ thực sự đang hẹn hò!

Nicki Nicole đến sân cổ vũ Lamine Yamal. Ảnh: X Nick Nikole World

Báo chí Tây Ban Nha chỉ ra ‘bằng chứng’ rõ ràng qua trận đấu trước mùa giải – Cúp Joan Gamper, Barca 5-0 Como (Italia) hôm 11/8 vừa qua.

Cụ thể, nữ ca sĩ này được phát hiện có mặt trên khán đài bên cạnh những người bạn, cùng gia đình Lamine Yamal để cổ vũ cho số 10 mới của Barca. Cô còn mặc áo mang tên anh.

Rapper người Argentina nhận chiếc áo tặng từ Chủ tịch Barca, Joan Laporta. Ảnh: Barca Universal

Ở trận đấu trên, Lamine Yamal lập 1 cú đúp, có khoảnh khắc ăn mừng hướng về khán đài, được cho tặng bàn thắng cho tình tin đồn lớn hơn 6 tuổi.

Yamal còn bị người hâm mộ ‘soi’ để hình nền điện thoại chính là cô nàng Nicki Nicole.

Tình tin đồn của Lamine Yamal trên khán đài. Ảnh: Diario Ole

Theo các nguồn như El Mundo, OK Diario, Lamine Yamal và nữ ca sĩ bốc lửa nảy sinh tình cảm sau khi cô đến góp vui ở sinh nhật 18 tuổi (13/7) của ‘thần đồng’ Barca.

Lamine Yamal tươi rói hướng về khán đài. Ảnh: insta L.Y

Sao trẻ Barca được phát hiện để hình nền tình tin đồn. Ảnh: X Alex

Vài ngày trước, Marca đưa tin sốt dẻo, Yamal và Nicki Nicole đã hôn nhau trong một hộp đêm hôm 24/7, trải qua thời gian thắm thiết trước khi cùng nhau rời đi vào 4h sáng hôm sau.