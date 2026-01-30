Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trong năm mới 2026, cũng là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên sau Đại hội 14 của Đảng.

Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân vào ngày 26-27/1.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, trong bầu không khí phấn khởi, hòa cùng với niềm vui chung của nhân dân hai nước trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước và những kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc mỗi Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Phạm Hải

Hai lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về chủ trương, chính sách lớn trong Nghị quyết Đại hội mỗi Đảng, tình hình mỗi nước, tình hình thế giới và khu vực; phương hướng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới.

Hai bên nhất trí rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, việc hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, tin cậy chính trị và phối hợp chặt chẽ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong trao đổi, lãnh đạo hai Đảng, hai nước khẳng định việc bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” vào khuôn khổ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong năm 2025 là bước phát triển mới, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, tạo nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; góp phần vào ổn định chính trị, thực hiện mục tiêu phát triển và nâng cao vị thế của mỗi nước.