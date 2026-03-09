Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 8/3 đã làm rõ sự khác biệt giữa đàm phán Mỹ - Nga với đàm phán Mỹ - Iran, trong bối cảnh có nhiều quan ngại cho rằng Moscow có thể rơi vào tình trạng giống với Tehran.

"Trong những tháng qua, Mỹ đã đàm phán hạt nhân với Iran gần như song song với đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine. Có nhiều lo ngại về việc chúng ta có thể tin tưởng Mỹ hay không, nhất là khi họ đã tiến hành tấn công Iran. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng có một sự khác biệt rõ ràng ở đây. Chúng tôi đã thảo luận trực tiếp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, trong khi Iran đàm phán qua trung gian", ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo truyền thông Mỹ, ông Witkoff ngày 7/3 đã gửi một thông điệp rõ ràng cho Nga, yêu cầu nước này không cung cấp thông tin tình báo hay bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Iran.

Ngoài vấn đề Iran, phát ngôn viên Điện Kremlin cũng đưa ra nhận định về khúc mắc giữa châu Âu và Ukraine về vấn đề năng lượng, trong bối cảnh Kiev cho ngừng vận chuyển dầu Nga tới Hungary và Slovakia qua đường ống Druzhba.

"Hành vi 'tống tiền năng lượng' của chính quyền Kiev dường như vẫn được châu Âu làm ngơ. Rõ ràng đây là vấn đề không thể không chú ý, nhưng vì một lý do nào đó họ lại giữ im lặng. Nhưng nếu để mọi thứ đi quá xa, điều đó sẽ ảnh hưởng tới tất cả người dân châu Âu", ông Peskov cảnh báo.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài Vesti cùng ngày 8/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo châu Âu đang phải "gặt những gì đã gieo" vì chính sách đối với Ukraine.